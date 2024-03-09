الغارديان: بايدن يواجه معركة شاقة لهزيمة ترامب

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن معركة شاقة وصعبة لهزيمة منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه خلال خطاب بايدن الأخير أمام الكونغرس، كان هناك اهتمام متزايد بتبديد الشكوك حول قدرات الرئيس البدنية والعقلية في مواجهة معركة إعادة انتخابه الصعبة ضد ترامب، لاسيما في ظل التصورات التي تروجها حملة المرشح الجمهوري الانتخابية، وبعض منشورات "السوشيال ميديا" حول ضعف بايدن وإصابته بالخرف والخمول.

وقالت الصحيفة إنه "في خطاب مفعم بالحيوية لمدة 68 دقيقة، تحدث بايدن بثقة ونشاط، وخاطب الجمهوريين بشكل مباشر، وألقى انتقادات حادة استهدفت خصومه، كل ذلك أثناء حديثه بصوت عالٍ".

ورغم تقدمه في السن، وصف النقاد أداء الرئيس بالـ"مشاكس" و"العنيد"، ما يشير إلى قدرته على الانخراط بشكل فعال في القتال السياسي، مثلما حظي بإشادة غير متوقعة من شبكة "فوكس نيوز"، التي عادة ما تصور بايدن على أنه "جثة تمشي على الأرض"، وفق الصحيفة.

وأكدت أن هيمنة ترامب داخل الحزب الجمهوري، تمثل عقبة هائلة أمام بايدن، لاسيما بعد فوزه الساحق في الانتخابات التمهيدية الأخيرة يوم "الثلاثاء الكبير"، والدعم الثابت الذي يحظى به من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس.