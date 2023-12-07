الصين والاتحاد الأوروبي يدعوان لمواجهة التحديات العالمية

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، إن على الصين والاتحاد الأوروبي أن "يواجها معا التحديات العالمية"، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، إن الصين أهم شريك ويجب معالجة الاختلالات معه.

جاءت هذه التصريحات خلال أول قمة حضورية بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ أكثر من أربع سنوات، تجري في بكين.

وأكدت أورسولا فون دير خلال المناسبة نفسها، أن "الصين أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، لكن هناك اختلالات واضحة في التوازن وخلافات علينا معالجتها".

من جانبه، قال الرئيس الصيني خلال لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "علينا أن نواجه معا التحديات العالمية ونعمل معا على نشر الاستقرار والازدهار في العالم".