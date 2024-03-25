هجوم موسكو.. توجيه تُهم "ارتكاب عمل إرهابي" لاثنين من المشتبه بهم (صور)
وجهت محكمة في موسكو، اليوم الأحد، اتهامات بـ"ارتكاب عمل إرهابي" لاثنين من المشتبه بهم في الهجوم الذي وقع، يوم الجمعة، على قاعة حفلات موسيقية وأدى إلى مقتل 137 شخصًا على الأقل.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المحكمة قولها إن المشتبه بهما هما دالرزون باروتوفيتش ميرزوييف، ورجب علي زادة.
وأشارت إلى أنهما قد يواجهان السجن مدى الحياة في حال إدانتهما.
وأظهرت صور نشرها الإعلام الروسي أحد المتهمين وهو يدخل المحكمة معصوب العينين ومقيد اليدين.
فيما ظهر الآخر على كرسي متحرك برفقة طبيبه، بحسب وكالة "نوفوستي".
والهجوم الذي استهدف صالة "كروكوس سيتي" تبناه تنظيم داعش، وهو الحادث الأكثر دموية الذي يقع على الأراضي الروسية منذ حصار مدرسة بيسلان، العام 2004، عندما احتجز متشددون ما يزيد على 1000 رهينة من بينهم مئات الأطفال.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، الأحد، يوم حداد وطنيًا بعد أن توعد بتعقب ومعاقبة كل من يقف وراء الهجوم.