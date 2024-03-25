هجوم موسكو.. توجيه تُهم "ارتكاب عمل إرهابي" لاثنين من المشتبه بهم (صور)

وجهت محكمة في موسكو، اليوم الأحد، اتهامات بـ"ارتكاب عمل إرهابي" لاثنين من المشتبه بهم في الهجوم الذي وقع، يوم الجمعة، على قاعة حفلات موسيقية وأدى إلى مقتل 137 شخصًا على الأقل.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المحكمة قولها إن المشتبه بهما هما دالرزون باروتوفيتش ميرزوييف، ورجب علي زادة.