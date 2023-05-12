الولايات المتحدة تعلن تعزيز تمركزها الدفاعي في الخليج
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في الخليج، وإن وزارة الدفاع (البنتاجون) ستبدأ تعزيز تمركزها الدفاعي في المنطقة.
وأشار كيربي إلى أن إيران "مارست مضايقات أو هاجمت أو تدخلت في الحقوق الملاحية لما يصل إلى 15 سفينة تجارية ترفع أعلام دول".
وأضاف كيربي في إفادة صحفية: "اليوم، ستتخذ وزارة الدفاع سلسلة من الإجراءات لتعزيز تمركزنا الدفاعي في الخليج.. القيادة المركزية ستقدم تفاصيل إضافية عن هذه التعزيزات خلال الأيام المقبلة".
ويأتي هذا بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط ثانية، مطلع الشهر الجاري، في مياه الخليج، وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج عنها، في أحدث تصعيد لسلسلة عمليات احتجاز أو هجمات على سفن تجارية في مياه الخليج منذ العام 2019.
وقال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ومقره البحرين، في الثالث من مايو/ أيار، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة النفط نيوفي التي ترفع علم بنما أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، وجاء الحادث بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عُمان.
وقال كيربي إن الولايات المتحدة تدين بشدة الأعمال التي تهدد وتتدخل في الملاحة التجارية، وإن واشنطن لن تسمح لقوى أجنبية بأن تعرّض للخطر الملاحة في الممرات البحرية في الشرق الأوسط.
وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة رصدت تهديدات وهجمات إيرانية متكررة على شركات الشحن التجارية التي تمارس حقوقها الملاحية في المياه الدولية.
ويمر نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم عبر مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، وفقًا لبيانات من شركة فورتيكسا للتحليلات.