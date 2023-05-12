الولايات المتحدة تعلن تعزيز تمركزها الدفاعي في الخليج

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في الخليج، وإن وزارة الدفاع (البنتاجون) ستبدأ تعزيز تمركزها الدفاعي في المنطقة.

وأشار كيربي إلى أن إيران "مارست مضايقات أو هاجمت أو تدخلت في الحقوق الملاحية لما يصل إلى 15 سفينة تجارية ترفع أعلام دول".

وأضاف كيربي في إفادة صحفية: "اليوم، ستتخذ وزارة الدفاع سلسلة من الإجراءات لتعزيز تمركزنا الدفاعي في الخليج.. القيادة المركزية ستقدم تفاصيل إضافية عن هذه التعزيزات خلال الأيام المقبلة".