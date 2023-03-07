صحف عالمية: أوكرانيا تصر على المقاومة في باخموت.. وملفات طارئة لأوستن بإسرائيل

تناولت أبرز الصحف العالمية آخر مستجدات الأوضاع الميدانية للحرب الأوكرانية، وذلك في خضم إصرار كييف على "مواصلة الدفاع" عن باخموت على الرغم من تطويق قواتها هناك، وسط تقارير تفيد بأن القرار الأوكراني "يتحدى" دعوة أمريكية للانسحاب من المدينة المحاصرة بشرق البلاد.

وفي تركيا، ركزت الصحف على انتخابات رئاسية "مليئة بالتحديات"، وذلك بعد اتفاق أحزاب المعارضة على ترشيح السياسي المخضرم، كمال كيليتشدار أوغلو، لخوض السباق المقرر في مايو المقبل.

كما سلطت الصحف الضوء على زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، رفيعة المستوى لإسرائيل، وسط تقارير تكشف أن ثلاثة ملفات طارئة ستكون محور الرحلة التي تهدف لطمأنة الحلفاء.