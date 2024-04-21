حملة ترامب الانتخابية تجمع 15 مليون دولار في مارس

ذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، السبت، أنها جمعت 15 مليون دولار في مارس /آذار، وهي زيادة كبيرة عن الشهر السابق، وفق رويترز.

ويتراجع ترامب باستمرار عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات، بينما يستعدان للمواجهة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.