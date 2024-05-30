التحقيق مع زعيم حزب إسرائيلي دعا إلى "عصيان مدني"

يواجه الرئيس الجديد لحزب العمل الإسرائيلي يائير غولان، تحقيقًا بعد دعوته إلى تنفيذ "عصيان مدني واسع النطاق" لممارسة الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

وظهر غولان، الذي يبلغ من العمر 62 عامًا، في مقطع فيديو، جرى تصويره قبل شهر تقريبًا، وهو يحث أنصاره على الانخراط في أعمال عصيان مدني، مثل رفض الانضمام إلى خدمة الاحتياط في الجيش حتى تتغير الحكومة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت تحقيقًا مع غولان بتهمة الإدلاء بتصريحات تحريضية، رغم أنه أوضح، لاحقًا، أنه لا يعتقد أن "العصيان المدني سيكون خطوة صحيحة في هذا الوقت".

وكشفت الصحيفة أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حث المدعي العام الإسرائيلي على بدء تحقيق جنائي ضد غولان، متهمًا إياه "بالتحريض، بشكل صارخ، على العصيان، في وقت تعيش فيه البلاد حالة حرب".