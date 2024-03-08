خطاب حالة الاتحاد.. قضايا الداخل والخارج في لحظة أمريكية "غير مسبوقة"

ولا يعد الخطاب من ضمن الحملات الانتخابية، فهو واجب دستوري أمريكي، إلا أن له دوراً مهمًا في مسار الانتخابات الرئاسية.

وتحدث بايدن أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ لمدة 68 دقيقة، مهاجمًا منافسه دونالد ترامب، وسط متابعة كبيرة مثلت اختبارًا للرئيس الذي واجه تشكيكًا في قدراته على القيام بمهامه.

غزة وأوكرانيا وهجوم على ترامب

وفيما يتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات حادة بسبب موقفه من حرب غزة، قال إن الجيش الأمريكي سيبني ميناء مؤقتًا على ساحل قطاع غزة على البحر المتوسط لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر، فيما لا تتضمن هذه الخطة نشر جنود في القطاع، وهو ما ينظر إليه بوصفه محاولة لاحتواء الانتقادات في صفوف الناخبين.

كما دعا بايدن إلى وقف إطلاق نار فوري لمدة 6 أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدًا أن بلاده تقود جهودًا دولية لإيصال المساعدات إلى غزة، مع التأكيد على دعمه لإسرائيل.

الرئيس الأمريكي دعا الكونغرس لإقرار إرسال المساعدات إلى أوكرانيا، قائلاً إن منافسه دونالد ترامب "خضع" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الديمقراطية والاقتصاد

وأكد بايدن أن القيم الديمقراطية تتعرض للهجوم داخل أمريكا وخارجها، قائلاً إن "التاريخ يراقب كما راقب قبل 3 سنوات في السادس من يناير، عندما اقتحم متمردون الكابيتول ووضعوا خنجرًا على حلق الديمقراطية الأمريكية".