قتلى وشلل في مطارات وموانئ أوروبا بسبب العاصفة "سياران"

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة "سياران" التي ضربت أوروبا، اليوم الجمعة، إلى 12 قتيلاً، كما تسبّبت في اضطرابات كبيرة في ظل إغلاق موانئ، وإلغاء رحلات جوية.

وأدّت العاصفة، التي تحوّلت باتجاه الشرق بعدما ضربت ساحل المحيط الأطلسي، إلى مقتل 5 أشخاص في توسكانا شمال وسط إيطاليا، حيث تسبّبت بهطول أمطار قياسية، وفقًا للسلطات المحلية.

وقال حاكم توسكانا، حيث أعلنت حالة الطوارئ، يوجيني جياني: "ما حصل، الليلة الماضية، في توسكانا يحمل اسمًا وهو التغيّر المناخي".

وفي فلورنسا، حذّر رئيس البلدية ماريو نارديلا، ليل الخميس الجمعة، عبر منصة "إكس" من أنّ "الوضع حرج"، مع توقع وصول نهر أرنو إلى ذروة فيضانه عند منتصف النهار.

ويعدّ سقوط الأشجار نتيجة هبوب الرياح العاتية، السبب الأساس في معظم الحوادث القاتلة، حيث سقطت ضحيّتان في بلجيكا واثنتان في فرنسا، وواحدة وسط مدريد، وأخرى في ألمانيا، وواحدة في هولندا.

وفي مدينة غنت في بلجيكا، توفي طفل أوكراني، وقُتلت امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا، كما أصيبت ابنتها البالغة من العمر 31 عامًا بجراح خطيرة، كما أفادت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن بإصابة 47 شخصًا في فرنسا.