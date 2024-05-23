9 قتلى جراء انهيار منصة خلال تجمع انتخابي في المكسيك (فيديو)

من جانبه، أكد المرشح للانتخابات الرئاسية خورخي ألفاريس ماينيسه، أنه لم يُصب بأذى في تجمّعه الانتخابي في بلدة سان بيدرو غارسا.

وكتب على إكس: "أنا بخير وأتواصل مع السلطات" بشأن ما حدث، مضيفًا: "أهم ما في الأمر الآن هو تقديم الرعاية اللازمة للضحايا".

ولفت إلى أن أعضاء فريقه الذين أُصيبوا، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات فيديو للحادث بثتها وسائل إعلام محلية شاشة عملاقة تنهار خلال الفعالية. وفي لقطات أخرى بثت عبر منصة "إكس"، ظهر أشخاص يُنتشلون من بين كومة هياكل حديدية.

وأشار حاكم المنطقة إلى أن المنطقة تشهد عواصف وهبوب رياح قوية وأمطارا غزيرة.

وماينيس (38 عامًا) مرشح عن حزب حركة المواطنين للانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني من يونيو/ حزيران، لكن حظوظه بالفوز أقل من المرشحتَين كلاوديا شينباوم وسوتشيل غالفيس.