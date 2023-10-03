برلمان أرمينيا يصادق على نظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

صادق البرلمان الأرميني، اليوم الثلاثاء، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام الى هذه المحكمة، وهي خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو.

وفي أعقاب مداولات سريعة، صادق البرلمان على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.

وسبق لموسكو أن حذّرت من أن انضمام يريفان الى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية غزو أوكرانيا، سيكون خطوة "عدائية للغاية".