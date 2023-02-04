ألمانيا: لدينا أدلة على ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا

قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك، في مقابلة صحفية نُشرت اليوم السبت، إن بلاده جمعت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفا أنه يرى ضرورة لاتخاذ إجراء قضائي على المستوى الدولي.

وأضاف بيتر فرانك لصحيفة "فيلت أم زونتاج": "إننا نركز في الوقت الحالي مثلا على عمليات القتل الجماعي في بوتشا أو الهجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

وأردف دون الخوض في تفاصيل أن ممثلي الادعاء لديهم أدلة "في نطاق المئات" حتى الآن.

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التابعة لكييف بعد شن الغزو في 24 فبراير/شباط الماضي بفترة قصيرة. ونفت موسكو هذا الاتهام. كما استهدفت روسيا البنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا لكنها تنفي استهداف المدنيين عمدا.

وأوضح فرانك أن ألمانيا بدأت تجمع الأدلة في مارس/آذار 2022 على جرائم الحرب المحتملة من أجل الملاحقة القضائية، وذلك عن طريق مقابلة اللاجئين الأوكرانيين وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور، مضيفا أن ممثلي الادعاء الألمان لم يحققوا بعد في أمر أفراد معينين.

وذكر: "نعد أنفسنا لاحتمال رفع دعوى قضائية في وقت لاحق، سواء كانت معنا في ألمانيا أو مع شركائنا الأجانب أو أمام محكمة دولية".