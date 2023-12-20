وزير الدفاع الأمريكي يزور حاملة طائرات محورية في مساعي الردع بالشرق الأوسط

زار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد في شرق البحر المتوسط، ووجه الشكر لطاقمها على "دوره في المساعدة على منع نشوب صراع أوسع نطاقًا" في الشرق الأوسط خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

وحسب وكالة "رويترز" فإن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، والتي تُعد بمنزلة مدينة صغيرة عائمة فيها أكثر من 4 آلاف شخص و8 أسراب من الطائرات، أصحبت رمزًا قويًّا للتصميم الأمريكي على دعم إسرائيل من خلال الدفع بها لتصبح أقرب إلى حليفتها، بعد أن تعرضت لهجوم من حماس في السابع من أكتوبر.