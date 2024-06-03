رئيس البرلمان الإيراني قاليباف يترشح للانتخابات الرئاسية
قدّم رئيس البرلمان الإيراني والقيادي في التيار المتشدد محمد باقر قاليباف، الاثنين، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران.
واحتشد العشرات من أنصار قاليباف أمام مبنى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية بطهران، بعدما أعلنت وسائل إعلام أصولية عن توجهه إلى لجنة الانتخابات لتقديم أوراق ترشحه.
وبعد تقديم أوراق ترشحه، رفض محمد باقر قاليباف الرد على أسئلة الصحفيين حول مهامه كرئيس للبرلمان للدورة الحالية بعد مشاركته في الانتخابات الرئاسية واكتفى بالابتسامة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يترشح فيها قاليباف للانتخابات الرئاسية في إيران، وفي الأسبوع الماضي، تم انتخاب محمد باقر قاليباف مرة أخرى رئيسًا للبرلمان.
وقاليباف هو شخصية عسكرية وسياسية بارزة، وكان يعتبر يوما من أشد المعارضين للإصلاحيين، وترشح للرئاسة ثلاث مرات خلال الأعوام الماضية، لكنه فشل في كل مرة.
وكانت بداية طموح قاليباف للوصول إلى المنصب عام 2005 لكنه خسر الانتخابات، وترشح عام 2013 لكنه خسر أمام حسن روحاني، وحصل على المركز الثاني بعدما حصل على 6 ملايين و77 ألف صوت، وفي انتخابات عام 2017 ترشح لكنه انسحب لصالح الراحل إبراهيم رئيسي الذي خسره الانتخابات.