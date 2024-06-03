رئيس البرلمان الإيراني قاليباف يترشح للانتخابات الرئاسية

وهذه ليست المرة الأولى التي يترشح فيها قاليباف للانتخابات الرئاسية في إيران، وفي الأسبوع الماضي، تم انتخاب محمد باقر قاليباف مرة أخرى رئيسًا للبرلمان.

وقاليباف هو شخصية عسكرية وسياسية بارزة، وكان يعتبر يوما من أشد المعارضين للإصلاحيين، وترشح للرئاسة ثلاث مرات خلال الأعوام الماضية، لكنه فشل في كل مرة.