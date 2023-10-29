الآلاف يتظاهرون في أثينا للمطالبة بوضع حد لحرب غزة

وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة.

وقتل منذ ذلك الحين أكثر من ثمانية آلاف شخص في القطاع نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس.

وندّد المتظاهرون بالحكومة اليونانية لامتناعها عن التصويت في الأمم المتحدة الجمعة لصالح وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وانطلق المتظاهرون في مسيرة إلى السفارة الإسرائيلية في بسيخيكو، إحدى ضواحي العاصمة اليونانية، ولم يتم الإبلاغ عن أي إخلال خلال التظاهرة.

وشنّت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما بريا وجويا وبحريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة أسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات التي أفادت بأن مقاتلي حماس احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا رهائن.