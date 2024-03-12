أبرز 7 معلومات تضمنها التقرير السنوي للمخابرات الأمريكية

سلط مجتمع المخابرات الأمريكي في تقريره السنوي غير السري لتقييم التهديدات الدولية، الضوء على التحديات المتنامية التي تواجه الولايات المتحدة نتيجة ما وصفه بـ"النظام العالمي الهش"؛ بسبب جهات عدة منها 3 دول.

وأرجع التقرير، هذا الضعف، إلى "عوامل مثل المنافسة بين القوى العظمى، والتحديات العابرة للحدود، والصراعات الإقليمية".

وصدر التقرير بالتزامن مع إدلاء قادة الوكالات الاستخبارية بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ.

وفي تقييمها السنوي للتهديدات لعام 2024، حددت وكالات الاستخبارات الأمريكية، الصين وروسيا وإيران وبعض التنظيمات غير الحكومية، باعتبارها "تمثل تحديا للقواعد القديمة للنظام الدولي وأولويات الولايات المتحدة داخله".

ووصف التقييم هذه الجهات التي تحاول تعطيل قواعد النظام الدولي بأنها طموحة، وقوية وقادرة على المواجهة والتحدي، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.