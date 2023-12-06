"الحرب والذكاء الاصطناعي" يتصدران اجتماعًا لزيلينسكي مع مجموعة السبع

يعتزم زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عقد اجتماع افتراضي اليوم الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي، إنهم سيناقشون الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط وملف الذكاء الاصطناعي.

وكان زيلينسكي، ألغى الثلاثاء، بصورة مفاجئة مشاركته المقررة عبر الفيديو في جلسة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكان يُفترض أن يحضّ الرئيس الأوكراني، خلال خطابه، على مواصلة الدعم العسكري لبلاده في مواجهة العملية العسكرية الروسية.