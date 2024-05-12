قائد الجيش الأوكراني: نواجه "موقفًا عصيبًا" في خاركيف
قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، إن قوات بلاده تواجه موقفًا عصيبًا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف، لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما بوسعهم للصمود، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وشنت روسيا هجومًا جديدًا على خاركيف شمالي أوكرانيا، يوم الجمعة الماضي؛ ما يفتح جبهة قتال جديدة في الحرب الدائرة منذ نحو 27 شهرًا.
ويوم أمس السبت، قالت موسكو إنها سيطرت على 5 قرى، بينما قالت كييف إنها تصد الهجمات وتقاتل من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على تلك القرى.
وكتب سيرسكي على "تليغرام": "تخوض وحدات قوات الدفاع معارك دفاعية شرسة.. تم صد محاولات الغزاة الروس لاختراق دفاعاتنا".
وأضاف أن "الموقف عصيب، لكن قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بكل ما في وسعها للصمود عند خطوط ومواقع الدفاع، وتكبيد العدو الخسائر".
وأوكرانيا في حالة دفاع أمام روسيا، التي تحظى بتفوق عددي وبذخيرة وافرة.
وتقول كييف إن تأخير تصويت الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات ضخمة لعدة أشهر كلفها الكثير في ساحة المعركة، وتأمل في وصول سريع لكميات كبيرة من المساعدات التي تم إقرارها أخيرًا لدعم دفاعاتها.
ووفق "رويترز"، قال المتحدث باسم الجيش نزار فولوشين، للتلفزيون الأوكراني، اليوم الأحد، إن "العدو ينفذ عملياته على جبهتين.. إنهم يحاولون توسيع نطاق الجبهة".
وأضاف أن الاتجاهات الرئيسية للهجوم الروسي تستهدف مدينتي فوفتشانسك، وليبتسي، التي تبعد نحو 20 كم عن ضواحي خاركيف.
وفي عام 2022، وصلت القوات الروسية إلى ضواحي المدينة، قبل صدها ودفعها للتراجع إلى الحدود.
وحث فولوشين السكان على البقاء هادئين، قائلًا: "يجب أن يظل السكان هادئين.. قوات الدفاع صامدة على الخطوط، والوضع تحت السيطرة".
ولفت إلى أن روسيا تشن حملة إعلامية لبث الذعر، إلى جانب هجومها العسكري.