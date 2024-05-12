قائد الجيش الأوكراني: نواجه "موقفًا عصيبًا" في خاركيف

قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، إن قوات بلاده تواجه موقفًا عصيبًا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف، لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما بوسعهم للصمود، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وشنت روسيا هجومًا جديدًا على خاركيف شمالي أوكرانيا، يوم الجمعة الماضي؛ ما يفتح جبهة قتال جديدة في الحرب الدائرة منذ نحو 27 شهرًا.

ويوم أمس السبت، قالت موسكو إنها سيطرت على 5 قرى، بينما قالت كييف إنها تصد الهجمات وتقاتل من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على تلك القرى.

وكتب سيرسكي على "تليغرام": "تخوض وحدات قوات الدفاع معارك دفاعية شرسة.. تم صد محاولات الغزاة الروس لاختراق دفاعاتنا".

وأضاف أن "الموقف عصيب، لكن قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بكل ما في وسعها للصمود عند خطوط ومواقع الدفاع، وتكبيد العدو الخسائر".

وأوكرانيا في حالة دفاع أمام روسيا، التي تحظى بتفوق عددي وبذخيرة وافرة.