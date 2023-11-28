هجوم بزجاجة حارقة على مركز يهودي في كندا

تعرّض مركز يهودي في مونتريال لهجوم بزجاجة حارقة ليل الأحد-الإثنين، في استهداف ندّد به بشدّة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي تشهد بلاده منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر تصاعداً في وتيرة الأعمال المعادية للسامية.

وقال شاول إيمانويل، المدير العام لـ"مجلس الطائفة اليهودية" في بيان إنّ المركز تعرّض للهجوم حين "لم يكن بداخله أحد، والأضرار طفيفة"، مندّداً بـ"هجمات متكرّرة عنيفة وبغيضة".

وأوضح أنّ قنبلة المولوتوف كسرت زجاج الباب الأمامي واستقرّت في ردهة المركز ممّا أدى إلى احتراق جزء من سجّادته.

وندّد بالهجوم رئيس الوزراء جاستن ترودو، وقال في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً): "أدين بشدّة الهجوم على مبنى مجلس الطائفة اليهودية في مونتريال".

وأضاف أنّ "أعمال العنف المعادية للسامية المستمرّة هذه مؤسفة وغير مقبولة – ويجب أن تتوقف على الفور. ويجب علينا جميعا أن نقف صفّاً واحداً ضدّ مثل هذه الأعمال الدنيئة والبغيضة".