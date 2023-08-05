كوريا الشمالية تدافع عن امتلاكها أسلحة نووية كـ"حق سيادي"

قالت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، إنه "يتعين على الموقعين على معاهدة منع الانتشار النووي عدم معارضة ممارسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لحقها السيادي المشروع، نظراً لأنها انسحبت رسمياً من المعاهدة منذ 20 عاما".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن البعثة قولها إن "قوة كوريا الشمالية النووية لن تشكل أبداً تهديداً لتلك الدول التي تحترم سيادتها ومصالحها الأمنية".

بالمقابل، انتقدت البعثة الكورية الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، الولايات المتحدة، لامتلاكها أسلحة نووية وحثتها على وقف "المشاركة النووية" أو "تعزيز الردع الموسع"، في إشارة إلى تحالف "أوكوس" والمجموعة الاستشارية النووية مع كوريا الجنوبية.