وسط انقسامات سياسية.. بايدن يلقي "خطابًا هامًّا" حول أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أنه سيلقي قريبًا "خطابًا هامًّا" بشأن أهمية دعم أوكرانيا فيما تشهد واشنطن انقسامات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات المقدمة لكييف.

وقال بايدن لصحفيين في البيت الأبيض: "سألقي قريبًا جدًّا خطابًا هامًّا سأتطرق فيه إلى هذه المسألة ولماذا من المهم جدًّا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا".

والثلاثاء، عزل مجلس النواب الأمريكي رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تعكس حدّة الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.