خبراء أوكرانيون يصلون إلى بولندا بعد حادث الصاروخ

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الخميس، أن خبراء أوكرانيين وصلوا إلى بولندا للمشاركة في التحقيق الهادف الى تحديد مصدر إطلاق الصاروخ الذي اسفر سقوطه في بولندا عن مقتل شخصين.

وكتب دميترو كوليبا على تويتر "خبراؤنا وصلوا الى بولندا، نأمل أن يصلوا سريعا إلى مكان الحادث بالتعاون مع قوات النظام البولندية".

وسقط صاروخ على بلدة برزيفدوف البولندية قرب الحدود الأوكرانية يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وأثار مخاوف إزاء تصعيد النزاع.

وأضاف كوليبا أن "أوكرانيا وبولندا ستتعاونان بشكل بناء ومنفتح بخصوص الحادثة التي تسبب بها الرعب الصاروخي الروسي ضد أوكرانيا".