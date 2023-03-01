هل يؤثر الجيش الإسرائيلي على خطة ائتلاف نتنياهو لإصلاح القضاء؟

وقال تقرير لموقع "والا" العبري، إن "العديد من الرسائل وصلت من وحدات الاحتياط والنخبة تؤكد رفض عناصر تلك الوحدات الخدمة في الجيش الإسرائيلي في حال تم تمرير قوانين خطة الإصلاح القضائي لائتلاف نتنياهو".

وأكد التقرير العبري أن "الرسائل التي وصلت إلى قيادة الجيش تثير القلق بشأن إمكانية إلحاق الضرر بالنشاط العملياتي والدافع للخدمة بالجيش بشكل عام لدى الإسرائيليين".

وأوضح التقرير أنه "على إثر ذلك أمر رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإجراء محادثات في الجيش مع القيادات العليا والصغرى"، مشيرة إلى أن "ذلك في إطار محاولة إبعاد الجيش وعناصره عن أي جدل سياسي".

ونقل الموقع العبري، عن كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم، إن "المحادثات تهدف بالدرجة الأولى لإقناع عناصر وقيادات الجيش بضرورة الابتعاد عن الملف السياسي، وتجنب وقوع أي أحداث غير عادية"، بما يمنع تورط الجيش بالاحتجاجات ضد الخطة القضائية.