رغم فوزه في الانتخابات.. استبعاد مرشح إيراني من البرلمان

استبعد مجلس صيانة الدستور الإيراني، المرشح المستقل مهدي زماني أفشار، الذي فاز بالانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع مارس/آذار الجاري.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في طهران، محمد زاهدي، الاثنين، إنه "تم استبعاد المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية عن مدينة ورامين جنوب طهران، مهدي زماني أفشار، بسبب عدم أهليته".

وحصل مهدي زماني أفشار على 30 ألف و463 صوتاً في الانتخابات التي جرت في مدينة "ورامين" والقرى التابعة لها جنوب طهران.

وجاء استبعاد أفشار بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتحدث بطريقة نابية تخللها ألفاظ غير لائقة، وقال موقع وكالة أنباء "تابناك" الإيراني المقرب من الحرس الثوري إن "هذا المقطع تم تسجيله سراً أثناء حديث زماني أفشار".