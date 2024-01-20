برلماني إيراني: جواسيس سوريون وراء اغتيال 5 من الحرس الثوري

وتعهد القائد السابق لفيلق محمد رسول الله في طهران، بأن "إسرائيل ستواجه ضربة أقوى من السابق"، قائلاً: "يجب القبض على الجواسيس في دمشق، لذلك عليهم أن يعلموا أنهم بهذه الأعمال الإرهابية سيخسرون أنفسهم، ونحن لن نجلس هادئين، بل سنضربهم بالتأكيد في الوقت والمكان المحددين بقوة أكبر من ذي قبل".

وأشار إلى أن "الاغتيال يُظهر مدى فاعلية هجوم الحرس الثوري الإيراني على مقر الموساد في أربيل شمال العراق، ومن المؤكد أن إسرائيل تكبدت خسائر أكبر من تلك التي نتكبدها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الحرس الثوري عن مقتل قائد وحدة استخبارات فيلق القدس الجنرال حُجّت الله أميدوار الملقّب بـ"الحاج صادق" ونائبه واثنين من العسكريين الإيرانيين إثر غارة اسرائيلية استهدفت مبنى تابعًا للحرس في دمشق.

وقال الحرس في بيان إن "4 من مستشاريه في العاصمة السورية قُتلوا إثر غارة جوية إسرائيلية، وهم: حجت الله أميدوار، وعلي آغا زادة، وحسين محمدي، وسعيد كريمي".