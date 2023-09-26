مقتل 20 شخصاً بانفجار مستودع وقود في "قرة باغ"

قالت السلطات الأرمنية في إقليم "ناجورنو قرة باغ" في أذربيجان، إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا في انفجار وقع بمستودع للوقود يوم الاثنين.

وأضافت السلطات أن 290 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، وأن العشرات منهم "لا يزالون في حالة حرجة".

وقالت السلطات الانفصالية في بيان: "للاسف، لم يتسن انقاذ حياة سبعة مرضى، وتوفوا بالمستشفى. لا يزال هناك عشرات المرضى في حالة حرجة. تم نقل 13 جثة لم يتم التعرف عليها الى مكتب الطب الشرعي".

من جهة أخرى، أفادت أرمينيا اليوم بأن 13350 لاجئاً وصلوا من إقليم "ناغورني قره باغ" الذي سيطرت عليه أذربيجان بعد هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

وقالت الحكومة الأرمينية في بيان "حتى الساعة الثامنة صباحا في 26 أيلول/سبتمبر دخل 13350 شخصاً نزحوا قصرا من ناغورني قره باغ"، مؤكدة أنها توفر المسكن لهم.