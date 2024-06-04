البرلمان السويسري يصوت ضد الاعتراف بدولة فلسطينية

رفض البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال موقع "سويس إنفو" الإخباري إن 131 عضوا في مجلس النواب صوتوا بـ"لا" على مشروع القانون مقابل 61 عضوا من حزبي الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر صوتوا بـ"نعم".

وأضاف أن مشروع القانون قدمه النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في زيورخ، فابيان مولينا.

وينص مشروع القانون على أن "المجلس الوطني سيعترف بفلسطين كدولة ضمن حدود 1967، بشرط إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر 2023".

ويرى مولينا أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة أساس لسلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

وجاء هذا الاقتراح بعد اعتراف 3 دول أوروبية هي أيرلندا وإسبانيا والنرويج بفلسطين كدولة مستقلة، فيما تتحفظ دول على المسألة وتعارضها أخرى.