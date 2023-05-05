الجيش الإسرائيلي يواصل حصار أريحا ومواجهات متفرقة في الضفة
واصل الجيش الإسرائيلي، فرض حصار على مدينة أريحا لليوم الـ 14 على التوالي، وسط وقوع مواجهات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز"، بأن القوات الإسرائيلية تواصل نصب حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا ومخارجها الرئيسة والفرعية، وإيقاف المركبات وتفتيشها، وإعاقة حركة وتنقل المواطنين الداخلين والخارجين من المدينة.
وأدى الحصار على مدينة أريحا والاقتحامات المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، وفق آخر الإحصائيات إلى مقتل 9 شبان لا تتجاوز أعمارهم 28 عاما، و45 جريحًا و137 معتقلا، كما هدم الجيش 12 منزلا.
وأصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.
وتشهد مناطق عدة من الضفة الغربية عقب صلاة الجمعة، مواجهات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي المتواجد عند حواجز المداخل والمخارج للقرى والبلدات الفلسطينية.