الجيش الإسرائيلي يواصل حصار أريحا ومواجهات متفرقة في الضفة

واصل الجيش الإسرائيلي، فرض حصار على مدينة أريحا لليوم الـ 14 على التوالي، وسط وقوع مواجهات متفرقة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز"، بأن القوات الإسرائيلية تواصل نصب حواجزها العسكرية على مداخل مدينة أريحا ومخارجها الرئيسة والفرعية، وإيقاف المركبات وتفتيشها، وإعاقة حركة وتنقل المواطنين الداخلين والخارجين من المدينة.