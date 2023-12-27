أوكرانيا تستعد لاستخدام مقاتلات "إف-16" في الحرب ضد روسيا
تستعد أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية بشكل كبير؛ إذ يتدرب الطيارون حاليًّا على مقاتلات من طراز "إف-16"، الأمر الذي قد يغير قواعد اللعبة، وفق موقع "نيوزويك".
ولفت الموقع إلى اعتماد أوكرانيا سابقًا على مقاتلات من طراز "ميغ" و"سوخوي" التي تعود للحقبة السوفيتية خلال حربها ضد روسيا.
وبحسب "نيوزويك"، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر منصة "إكس" أن الطيارين الذين سوف يقودون الطائرات الأمريكية "إف-16" في كييف، كانوا قد أتموا برنامج التدريب الرئيسي عليها في المملكة المتحدة، وانتقلوا للتدرب عمليًّا على الطائرات في الدنمارك، معبرة عن شكرها وامتنانها لوزارة الدفاع البريطانية لتقديم الدعم لأوكرانيا.
ونقلت الوزارة عن وزير الدفاع الأوكراني، رستم أوميروف، قوله إن "التطوير كان مساهمة هامة للغاية من التحالف الدولي لقدرات القوات الجوية الأوكرانية".
وأضاف أوميروف في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" أن التدريب كان "حيويًّا لتزويد الطيارين الأوكرانيين بالمهارات التي يحتاجونها في الحرب ضد روسيا".
ولفتت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن "مقاتلة "إف-16" ستكون جوهر القوات الجوية الأوكرانية في المستقبل"، وفق "نيوزويك".
وبحسب الموقع، يتم تدريب الطيارين الأوكرانيين على تلك المقاتلات في الدنمارك، وفي مركز مختص في رومانيا، وفي ولاية أريزونا.
وأضاف أنه كانت هناك شكوك حول احتمالية حصول أوكرانيا على تلك المقاتلات، إلى أن وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في شهر مايو/أيار الماضي على السماح لحلفاء الناتو بتوفير تلك المقاتلات بعد مقاومة الطلبات المتكررة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.
وقال الموقع إنه حتى الآن، وافقت هولندا والدنمارك والنرويج وبلجيكا على إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن ترسل هولندا إلى كييف شحنة أولية مكونة من 18 طائرة من أصل 42 طائرة.
وفي الوقت نفسه، أصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن طائرات "إف-16" لن تحسن وضع أوكرانيا في الحرب، قائلًا خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في سبتمبر/أيلول، إن شراء الطائرات "ببساطة سوف يطيل أمد الصراع،" وفق "نيوزويك".