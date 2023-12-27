أوكرانيا تستعد لاستخدام مقاتلات "إف-16" في الحرب ضد روسيا

تستعد أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها الجوية بشكل كبير؛ إذ يتدرب الطيارون حاليًّا على مقاتلات من طراز "إف-16"، الأمر الذي قد يغير قواعد اللعبة، وفق موقع "نيوزويك".

ولفت الموقع إلى اعتماد أوكرانيا سابقًا على مقاتلات من طراز "ميغ" و"سوخوي" التي تعود للحقبة السوفيتية خلال حربها ضد روسيا.

وبحسب "نيوزويك"، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر منصة "إكس" أن الطيارين الذين سوف يقودون الطائرات الأمريكية "إف-16" في كييف، كانوا قد أتموا برنامج التدريب الرئيسي عليها في المملكة المتحدة، وانتقلوا للتدرب عمليًّا على الطائرات في الدنمارك، معبرة عن شكرها وامتنانها لوزارة الدفاع البريطانية لتقديم الدعم لأوكرانيا.