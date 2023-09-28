تقارير: شبكة مؤثرين دولية لتغيير صورة إيران

أكاديميون شباب

وكتب خطيب زاده مرة أخرى بعد أسبوع، في الـ11 من آذار/ مارس، وقال إنه حصل على الدعم لمعهد التعليم الدولي من اثنين من الأكاديميين الشباب، هما أريان طباطبائي ودينا اسفندياري، وذلك بعد اجتماع معهما في براغ، قائلًا: "اتفقنا نحن الثلاثة على أن نكون المجموعة الأساسية لمعهد التعليم الدولي."

وتعمل طباطبائي حاليًّا في وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، رئيس أركان مساعدا للعمليات الخاصة لوزير الدفاع، وهو المنصب الذي يتطلب الحصول على تصريح أمني من الحكومة الأمريكية، وعملت سابقًا دبلوماسية في فريق مالي للتفاوض مع إيران بعد تولي بايدن منصبه في عام 2021.

وذكر موقع سيمافور أن طباطبائي لم تستجب لطلبات التعليق على هذه "المبادرة" الإيرانية، بينما أكدت مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة فكرية ترأستها مالي من 2018 إلى 2021، أن اسفندياري، التي تعمل لديها كمستشارة كبيرة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شاركت في المبادرة الإيرانية، لكنها أشارت إلى أن "المبادرة عبارة عن شبكة غير رسمية من الأكاديميين والباحثين لا تشرف عليها وزارة الخارجية الإيرانية"، وأنها "تلقت تمويلا من حكومة أوروبية وبعض المؤسسات الأوروبية".

وأكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن أحد زملائه، ويدعى إيلي جيرانمايه، شارك أيضا في المبادرة الإيرانية، فيما قال متحدث باسم المجلس إن حكومة أوروبية لم يسمها تدعم "مبادرة خبراء إيران" لكنه لم يحدد هويته، وشدد على أن مركز الأبحاث يغطي دائما "التكاليف الأساسية" للرحلات البحثية لموظفيه.

وكانت رسائل البريد الإلكتروني التي تناقش موضوع "مبادرة خبراء إيران" جزءًا من مجموعة من آلاف المراسلات التي بعث بها زهراني والتي تقول قناة "إيران إنترناشيونال" إنها حصلت عليها.

وقال الموقع إنه في الـ14 من أيار/ مايو 2014 عُقد مؤتمر انطلاق في فندق "باليه كوبورغ" في فيينا، حيث تعقد المحادثات النووية الدولية، وقد تم إدراج وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، ضمن قائمة الحاضرين، وفقًا لرسالة بالبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أعضاء فريقه المفاوض النووي وثمانية ممثلين من مؤسسات الفكر والرأي الغربية.

وكان الوزير الإيراني يركز خلال المناقشات في فيينا على ترقية أو إنشاء شخصية عامة يمكنها الترويج لوجهات نظر إيران على الساحة الدولية في ما يتعلق بملف إيران النووي، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني.

ويقول التحقيق إن ظريف ذكر على وجه التحديد اسم عدنان طباطبائي، عضو" مبادرة خبراء إيران"، وهو أكاديمي إيراني يحمل الجنسية الألمانية.

وبحسب رسائل البريد الإلكتروني، عرض على ظريف، القيام بنشر مقالات من المجموعة تتعلق بالمحادثات النووية. وقد قبل ظريف الاقتراح وأوصى بنشر هذه المقالات أو المقالات الافتتاحية بأسماء مختلفة لإيرانيين وغير إيرانيين في الخارج، فضلًا عن المسؤولين السابقين.