لأول مرة منذ 150 عاماً.. "النواب" الأمريكي يعزل وزير الأمن الداخلي
صوّت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لعزل وزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، وهو ما دفع الرئيس بايدن لانتقاد الجمهوريين ووصف عملهم بأنه "مخالف للدستور".
ويعتبر مايوركاس، أول وزير أمريكي يتم عزله منذ ما يقرب من 150 عاماً، وجاء القرار بأغلبية 214 صوتاً مقابل 213 صوتاً، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أسبوع من الخسارة التي مني بها الجمهوريون في مجلس النواب، عندما حاولوا عزل مايوركاس، وأدت انشقاقات بين نواب الحزب الجمهوري وإضعاف التصويت.
وصوّت 3 نواب جمهوريين مع الديمقراطيين ضد هذا الإجراء، ويتهم الجمهوريون مايوركاس بارتكاب جرائم "خطيرة" بسبب تعامله مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية مع المكسيك، رغم عدم وجود أدلى على ذلك بحسب خبراء دستوريين.
ويتزامن ذلك مع ضغوط يتعرض لها الجمهوريون في مجلس النواب ضغوطاً متزايدة من أنصارهم لمحاسبة إدارة بايدن بشأن القضية الرئيسية في الحملة الانتخابية وهي أمن الحدود.
انتقاد بايدن
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصويت الجمهوريين لعزل مايوركاس، ووصفه بأنه "عمل غير دستوري"، داعياً الكونجرس إلى إصدار تشريع لمعالجة الوضع فعلياً على الحدود.
وقال بايدن، في بيان: "لن ينظر التاريخ بلطف إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب تصرفاتهم الحزبية الصارخة غير الدستورية التي استهدفت موظفاً عاماً شريفاً من أجل ممارسة ألعاب سياسية تافهة".
وأضاف: "لقد فشلت هذه الإقالة بالفعل مرة واحدة في تصويت بين الحزبين، وبدلاً من القيام بحركات سياسية مثيرة كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين لديهم مخاوف حقيقية بشأن الحدود أن يريدوا من الكونجرس توفير المزيد من الموارد وتعزيز أمن الحدود".