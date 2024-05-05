هدنة غزة.. جولة جديدة للمفاوضات بعد تعثرها في القاهرة

وأشارت إلى أن "الخلاف على عودة النازحين من وسط وجنوب قطاع غزة إلى شمال القطاع في طريقها للحل، وأن حماس تبدي مرونة عالية بهذا الشأن"، لافتة إلى أن الحركة لديها مرونة عالية لإتمام اتفاق مع إسرائيل.

وشددت المصادر على أن الحركة متمسكة بضرورة أن يكون الاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار، مقدمة لوقف شامل للحرب، لافتة إلى أن "الوسطاء خاصة الولايات المتحدة تعهدوا بأن يعملوا على ذلك دون تقديم وعود قاطعة، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية".

وفي السياق، نقلت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير لم تسمه إن "التقارير التي تفيد بأن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب كجزء من صفقة الرهائن، أو أنها ستسمح للوسطاء بتقديم ضمانات لإنهاء الحرب غير صحيحة".

وأضاف المسؤول أن "حماس لم تتنازل عن مطلبها بوقف الحرب، مما يحبط إمكانية التوصل إلى الاتفاق".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية فيما بعد، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتمد تسريب هذه المواقف شخصياً، تحت مسمى "مسؤول سياسي مجهول".

وقالت إسرائيل إنها لن ترسل وفداً إلى القاهرة للمشاركة في المباحثات، إلا أن بعد أن تتلقى إشارات إيجابية بشأن موافقة حماس على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار، بحسب ما ذكر مسؤول إسرائيلي لوكالة "فرانس برس".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير "أرحب بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، وآمل أن يفي أيضاً بالالتزامات الأخرى التي قطعها لي في اللقاء الذي عقده معي في الأسبوع الماضي، ليس من أجل صفقة غير شرعية، بل من أجل رفح".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" أن "رئيس الوزراء يعرف جيداً ما هو ثمن عدم الوفاء بهذه الالتزامات"، في تهديد واضح بتفكيك الائتلاف الحكومي في حال التوصل لاتفاق ينهي الحرب دون دخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة.