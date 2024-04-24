تحول مفاجئ.. تشاد تدعو واشنطن لوقف نشاطها العسكري في إنجامينا

دعت تشاد الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف نشاطها العسكري بالقاعدة الأمريكية في إنجامينا، وسحب قواتها التي لا يزيد عددها على 100 جندي، وفق ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.

وبحسب القناة، يأتي هذا الضغط التشادي على الولايات المتحدة بعد أيام من مطالبة النيجر واشنطن بسحب قواتها من البلاد، ووقف استغلال قاعدة أغاديز التي تضم طائرات مسيرة وغيرها، في تطور يعيد إلى أذهان المتابعين سيناريو خروج فرنسا من الساحل الأفريقي.

وأبلغت إنجامينا واشنطن بقرار وقف نشاط القاعدة العسكرية، عن طريق خطاب وجهه إدريس أمين أحمد المتحدث باسم وزارة الخارجية التشادية إلى السلطات الأمريكية.

ولم تعلن واشنطن بعد موقفها من هذا التحول المفاجئ في سياسة تشاد تجاهها، لكن تساؤلات ثارت حول دلالات قرار الحكومة في إنجامينا.

وتشهد تشاد توترات عنيفة كان أحدثها وأبرزها مقتل زعيم المعارضة يايا ديلو خلال مداهمة قوات الأمن مقر حزبه، بعد اتهام الحزب بتنفيذ هجوم على مديرية الأمن الداخلي التشادية.