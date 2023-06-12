بلينكن يأمل في نجاح هجوم أوكرانيا المضاد لإرغام بوتين على التفاوض

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، عن أمله في نجاح الهجوم المضاد لأوكرانيا، معتبراً أن ذلك قد يرغم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض لإنهاء الحرب.

وقال بلينكن إن "نجاحاً للهجوم المضاد من شأنه أن يحقق أمرين، تعزيز موقعها (أوكرانيا) على أي طاولة مفاوضات مستجدة، وقد يؤدي أيضاً إلى جعل بوتين يركز بنهاية الأمر على التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأها".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني: "بهذا المعنى، يمكن لذلك أن يقرّب السلام لا أن يبعده أكثر".

وأكد بلينكن أن بلاده ستقدم "حزمة قوية" من الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا في قمة حلف الناتو المقبلة.

وفيما يتعلق بتفجير سد "نوفا كاخوفكا" قال بلينكن: "ليس لدينا أي معلومات إضافية بشأن حقيقة ما حدث لسد كاخوفكا في أوكرانيا".