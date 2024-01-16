كاثاي باسيفيك تعلن أن طائرة كورية "صدمت" إحدى طائراتها في مطار ياباني

أعلنت شركة كاثاي باسيفيك للطيران الثلاثاء أن طائرة تابعة للخطوط الكورية "صدمت" إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا.

وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أن الحادث وقع بينما كانت طائرتها متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو.

وقالت الشركة في بيان "صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أيٌّ من المسافرين أو الطواقم".

أكدت الخطوط الكورية أيضا عدم وقوع أي إصابات على متن طائرتها.

وقالت الشركة إن "طائرة للخطوط الكورية لامست طائرة تابعة لكاثاي أثناء عملية دفعها في مطار نيو كيتوس عندما انزلقت مركبة تابعة لطرف ثالث تقدّم خدمات على الأرض بسبب التساقط الكثيف للثلوج. لم تقع أي إصابات وتتعاون شركة الطيران مع جميع السلطات المعنية".

جاء الحادث بعد أسبوعين على حادث تصادم كان من الممكن أن يكون كارثيًّا في مطار هانيدا في طوكيو عندما اصطدمت طائرة تابعة للخطوط اليابانية لدى هبوطها مع طائرة أصغر تابعة لخفر السواحل.

نجا جميع ركاب طائرة الخطوط اليابانية البالغ عددهم 379 شخصًا لكن خمسة من الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة الصغيرة لقوا حتفهم.