في أشد انتقاداته لإسرائيل.. ترودو: قتل الأطفال في غزة يجب أن يتوقف

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الثلاثاء، إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد حماس قبل أكثر من شهر.

وتمسكت كندا بموقفها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس بعد أن هاجمت الحركة الفلسطينية جنوب إسرائيل الشهر الماضي مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، حسبما قالت إسرائيل.

لكن مثل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، عبرت كندا عن قلقها المتزايد بشأن ارتفاع عدد القتلى في الجيب المدمر حيث يقول مسؤولو الصحة المحليون إن أكثر من 11 ألفا قُتلوا منذ بدء الصراع.