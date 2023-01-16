بوتين وأردوغان يناقشان الوضع في أوكرانيا وسوريا

ويوم الأحد، أكد أردوغان، أنّه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت أنقرة على علاقاتها الجيدة مع موسكو، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

وفي كلمة له، خلال فعالية شبابية نظمها حزب العدالة والتنمية بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد، أكد أردوغان أنه "في حين كان الجميع يهاجمون روسيا، لم نفعل ذلك".

وأضاف أنه "على العكس، حافظنا على علاقاتنا مع السيد بوتين بالطريقة نفسها كما كانت في السابق".

وجدّد الرئيس التركي الحديث عن مقترح الرئيس الروسي بشأن إرسال مواد غذائية مجانية إلى الدول المحتاجة في أفريقيا.