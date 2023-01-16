بوتين وأردوغان يناقشان الوضع في أوكرانيا وسوريا
قال الكرملين، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا فيها الوضع في أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وذكر الكرملين أن الجانبين، ناقشا تبادلاً محتملاً للأسرى بين روسيا وأوكرانيا فضلاً عن تطبيع العلاقات التركية السورية.
وقال الكرملين: "استمر تبادل الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا".
من جانبه، ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه مع أردوغان، بسياسات كييف "المدمّرة" وزيادة إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وبحسب بيان صادر عن الكرملين، "أشار فلاديمير بوتين إلى الخط المدمر الذي ينتهجه نظام كييف والذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من رعاة غربيين يعززون إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية" لأوكرانيا.
ويوم الأحد، أكد أردوغان، أنّه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت أنقرة على علاقاتها الجيدة مع موسكو، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.
وفي كلمة له، خلال فعالية شبابية نظمها حزب العدالة والتنمية بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد، أكد أردوغان أنه "في حين كان الجميع يهاجمون روسيا، لم نفعل ذلك".
وأضاف أنه "على العكس، حافظنا على علاقاتنا مع السيد بوتين بالطريقة نفسها كما كانت في السابق".
وجدّد الرئيس التركي الحديث عن مقترح الرئيس الروسي بشأن إرسال مواد غذائية مجانية إلى الدول المحتاجة في أفريقيا.