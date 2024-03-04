شهباز شريف يؤدي اليمين رئيسًا لوزراء باكستان

أدى شهباز شريف اليمين الدستورية، اليوم الاثنين ليصبح رسميًّا رئيس وزراء باكستان للمرة الثانية، وذلك بعد نحو أربعة أسابيع من انتخابات وطنية اكتنفتها ضبابية وتسببت في تأخر تشكيل حكومة ائتلافية.

وتولى شريف (72 عامًا) المنصب رسميًّا في مراسم أداء اليمين بمقر الرئاسة في العاصمة إسلام آباد غداة انتخاب البرلمان له رئيسًا للوزراء رغم احتجاجات من نواب متحالفين مع رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

وشهدت انتخابات الثامن من فبراير/شباط وقف خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة واعتقالات واندلاع أعمال عنف أثناء التحضير لها، فيما أثار التأخير غير المعتاد لإعلان النتائج اتهامات بـ"تزوير الأصوات".

وحصل المرشحون المدعومون من خان على أكبر عدد من المقاعد، لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، وهو جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني اتفقا على تشكيل حكومة ائتلافية.

ويقود نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات وهو الأخ الأكبر لشهباز شريف، حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف، لكنه امتنع عن تولي منصب رئيس الوزراء.

ويعود شهباز شريف بذلك إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس/آب عندما تم حل البرلمان استعدادًا للانتخابات.