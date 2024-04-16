ترامب يرجح الخسارة في قضية "شراء الصمت"

بعد ختام أولى جلسات محاكمته في قضية جنائية في نيويورك، رجّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خسارة القضية المتهم فيها بتقديم أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، قائلًا: "لن نُمنح محاكمة عادلة".

وقال ترامب في تصريح لصحفيين أمام المحكمة في مانهاتن بنيويورك، بعد انتهاء الجلسة الأولى: "لن نُمنح محاكمة عادلة"، وأضاف: "لدينا مشكلة حقيقية مع هذا القاضي".

أمس الإثنين، أصبح ترامب، أول رئيس أمريكي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية. ويمكن أن تفضي محاكمة ترامب إلى حكم بالسجن وبالتالي ستقلب موازين حملة الانتخابات الرئاسية، وفقًا لفرانس برس.

تكمن القضية بتزوير مستندات حسابية خلال حملته الانتخابية عام 2016، لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار كثمن لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، لقاء سكوتها عن علاقة جنسية أقامها معها قبل 10 سنوات، فيما ينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوث ذلك.

وفي وقت سابق، قال ترامب لمؤيديه: "يريد أعداؤنا سلبي حريتي لأنني لن أسمح لهم أبدا بسلبكم حريتكم" مؤكّدا أنه سيدلي بشهادته.

ووصف فريق حملته المحاكمة بأنها "اعتداء مباشر على الديمقراطية الأمريكية".

وقال أيضًا، في بيان: "هذه الاتهامات ملفقة بالكامل بغية التدخل في الانتخابات".