التوترات في تايوان تدفع لعقد لقاء بين أوستن ونظيره الصيني

دفعت التوترات في جزيرة تايوان، لعقد لقاء في الأسبوع المقبل بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الصيني دونغ جون، بحسب ما نقلت "فرانس برس"، يوم الجمعة، عن البنتاغون، وذلك في وقت أجرت فيه القوات الصينية مناورات عسكرية في محيط الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

وتحظى الجزيرة التي تُطالب بكين بالسيادة عليها، بدعم عسكري من الولايات المتحدة التي تُعارض أي تغيير بالقوة في وضع تايوان من دون أن تدعو إلى استقلالها.

ووفقا للبنتاغون، سيجتمع أوستن مع دونغ جون على هامش مشاركتهما من 31 أيّار/مايو إلى 2 حزيران/يونيو في حوار شانغريلا في سنغافورة، وهو قمة سنوية لمسؤولي الدفاع من كل أنحاء العالم، وفق ما نقلت "فرانس برس".