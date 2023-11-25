جماعة متشددة تعلن الاستيلاء على معسكر بـ"تمبكتو" ومالي تنفي
أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة الاستيلاء على معسكر للجيش المالي في منطقة تمبكتو (شمال) الجمعة، مشيرة إلى أنها كبدت الخصم خسائر فادحة، لكن الجيش المالي أكد أنه صد الهجوم.
وقالت الجماعة عبر منصتها الدعائية "الزلاقة" إنها سيطرت الجمعة على معسكر نيافونكي بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري، قُتل خلال العملية، وفق موقع "سايت" الأميركي المتخصص في رصد أنشطة الجماعات المتطرفة.
وأفادت الجماعة بمقتل وإصابة عشرات من الجنود وأسر اثنين، ونشرت صوراً تظهر مصادرتها خمس مركبات مزودة برشاشات ثقيلة وذخائر ومعدات.
وعادة ما تغادر الجماعات المسلحة التابعة للتنظيم المعسكرات التي تسيطر عليها بعد بضع ساعات.
وأشارت الجماعة إلى أنها هاجمت معسكرًا آخر للجيش في الوقت نفسه بقذائف الهاون، في غوندام التي تبعد بضع عشرات من الكيلومترات من نيافونكي، في منطقة تمبكتو أيضًا.
وأعلن الجيش المالي عن هذه الهجمات الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه "صدها بقوة".
وأضاف: "بعد إطلاق قذائف على الموقعين، حاول المهاجمون احتلالهما بدون جدوى وتم طردهم".
ومن الصعب التحقق من المعلومات التي يدلي بها كل طرف في هذه المناطق النائية، حيث من المعقّد الوصول إلى مصادر مستقلة في سياق الأعمال العدائية والحكم العسكري.
ومنذ عام 2012، تشهد مالي أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.