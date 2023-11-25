جماعة متشددة تعلن الاستيلاء على معسكر بـ"تمبكتو" ومالي تنفي

أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة الاستيلاء على معسكر للجيش المالي في منطقة تمبكتو (شمال) الجمعة، مشيرة إلى أنها كبدت الخصم خسائر فادحة، لكن الجيش المالي أكد أنه صد الهجوم.

وقالت الجماعة عبر منصتها الدعائية "الزلاقة" إنها سيطرت الجمعة على معسكر نيافونكي بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري، قُتل خلال العملية، وفق موقع "سايت" الأميركي المتخصص في رصد أنشطة الجماعات المتطرفة.

وأفادت الجماعة بمقتل وإصابة عشرات من الجنود وأسر اثنين، ونشرت صوراً تظهر مصادرتها خمس مركبات مزودة برشاشات ثقيلة وذخائر ومعدات.

وعادة ما تغادر الجماعات المسلحة التابعة للتنظيم المعسكرات التي تسيطر عليها بعد بضع ساعات.

وأشارت الجماعة إلى أنها هاجمت معسكرًا آخر للجيش في الوقت نفسه بقذائف الهاون، في غوندام التي تبعد بضع عشرات من الكيلومترات من نيافونكي، في منطقة تمبكتو أيضًا.