لماذا يرغب بايدن في تقديم موعد مناظرته مع ترامب؟

في تطور مفاجئ للكثيرين، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، منافسه الجمهوري دونالد ترامب، إلى تقديم موعد أول مناظرة رئاسية ضمن سباقهما نحو البيت الأبيض، بثلاثة أشهر عن موعدها المحدد سلفا.

وتأتي هذه الدعوة مع استمرار تراجع بايدن في استطلاعات الرأي، رغم إنفاق حملته عشرات الملايين من الدولارات على الدعاية الانتخابية، وعدم تأثر السباق بالمحاكمة الجنائية لمنافسه ترامب، إضافة إلى أن العديد من مزاياه الكبيرة من حيث التمويل والبنية التحتية، لم تتحول بعد إلى مكاسب سياسية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب الصحيفة، فقد كان الهدف من وراء هذه الخطوة لفت انتباه الأمريكيين بشكل عاجل إلى "الخيار المصيري" الذي ينتظرهم في عام 2024، إذ لطالما اعتقد مستشارو بايدن أن إدراك الناخبين المواجهة التي ستجمع بين بايدن وترامب، سيؤدي إلى تحسن شعبية الرئيس المنخفضة حاليا.

ووافق فريق ترامب بسرعة على الدعوة التي اشترط فيها بايدن الاكتفاء بإجراء مناظرتين رئاسيتين متلفزتين فقط، وشرع الملياردير المثير للجدل في مهاجمة خلفه، معتبرا على وسائل التواصل الاجتماعي أن منافسه كان "أسوأ مناظر واجهته على الإطلاق".

اعترافاً ضمنياً

وشكَّلت مناورة بايدن بتقديم موعد المناظرة اعترافا ضمنيا منه بتأخره في سباق إعادة انتخابه، مراهنا بذلك على أن تسريع جدول المناظرات سيدفع الناخبين بإعادة الانخراط في السياسة ومواجهة احتمالية عودة ترامب إلى السلطة.

ومع ذلك، فإن اقتراح إجراء أقرب مناظرة عامة في تاريخ التلفزيون يبقى وسيلة للتخفيف من المخاطر المحتملة لوضع رئيس يبلغ من العمر 81 عاما على خشبة المسرح بشكل مباشرة ولمدة 90 دقيقة كاملة، وفقا للصحيفة.

ومن خلال الموافقة على مناظرتين بدلا من الثلاث التي جرت عليها العادة، تحُدّ حملة بايدن من تعرضه للمخاطر. وبجدولة المواجهات بعيدا عن يوم الانتخابات، سيكون لدى كلا المرشحين أيضا فرصة للتعافي إذا ما تعثرا خلال المناظرات.