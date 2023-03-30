بولسونارو يعود للبرازيل لأول مرة منذ هزيمته الانتخابية

عاد جايير بولوسونارو، صباح الخميس، إلى البرازيل للمرة الأولى، منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في مواجهة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

ووصل بولوسونارو، على متن رحلة تجارية آتية من فلوريدا بالولايات المتحدة حيث أمضى 3 أشهر بحسب مشاهد بثتها شبكة "سي أن أن" برازيل، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وخرج الرئيس اليميني السابق (2019-2022) الذي أعلن عزمه العودة إلى معترك السياسة، من مطار برازيليا الدولي بدون أن يتوجه للقاء حوالي 200 من مناصريه كانوا ينتظرونه ويرددون اسمه، وسط انتشار أمني كثيف.