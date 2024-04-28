رغد صدام حسين تنشر مذكرات لوالدها خطَّها بيده في السجن (صور)

نشرت رغد صدام حسين، مذكرات لوالدها في تدوينة على منصة (x) كتبها في السجن بخط يده عبر صور طبق الأصل عنها.

وأرجعت رغد، سبب نشر المذكرات بخط يد والدها، إلى أن دور النشر لديها "محاذير من نشرها".

وأرفقت 40 صورة مع التدوينة، قائلة إنها "جزء بسيط جدًّا من مذكرات والدِي الرئيس الشهيد"، مضيفة أن "الأمة التي طالما كانت الأهم في مسيرتك النضالية، إلا أن الأمة ليست بخير والعراق ليس بخير يا أبي، فقد تكالبت عليها الأمم" على حد تعبيرها.

كما أهدت المذكرات إلى محبي والدها قائلة: "إليهم نهدي مذكراتك الخاصة التي كتبتها، أثناء وجودك بالمعتقل الأمريكي في العراق".