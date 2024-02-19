فنلندا تبدي عدم رغبتها بنشر أسلحة نووية على أراضيها

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، أن بلاده لا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها، باعتبار أن مثل تلك الأسلحة المنشورة في دول أخرى تكفي لضمان "مظلة نووية" لدول حلف شمال الأطلسي.

وعلّق أوربو في مقابلة مع صحيفة رزيكزبوسبوليتا البولندية نشرت، اليوم الإثنين، على دعوات نشر أسلحة نووية في بلاده قائلا: "هذا ليس ضروريا؛ لأن الناتو نفسه يوفر الردع النووي لجميع أعضائه".

وفيما أكد أوربو أن الأسلحة النووية المنتشرة في عدد من الدول كافية لتوفير الحماية، إلا أنه أبدى استعداد فنلندا للمشاركة في الردع من خلال الأسلحة التقليدية، وذلك لما يحتمه عليها الواجب كدولة جديدة في الناتو.