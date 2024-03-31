مجلس الدولة الفرنسي يصادق على ترحيل الإمام محجوبي إلى تونس

صادق مجلس الدولة الفرنسي، يوم أمس الجمعة، على طرد الإمام التونسي محجوب محجوبي من البلاد، معتبرًا أن بعض خطبه تحرّض على التمييز ضد المرأة واليهود.

ورحب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، بالقرار الذي اعتبره "انتصارًا مهمًا ضد الإسلام الراديكالي" في منشور على منصة "إكس".

وكانت السلطات الفرنسية أجبرت إمام باجنول سور سيز، محجوب محجوبي، الذي يعيش في فرنسا منذ عام 1986، على مغادرة المنطقة في 22 فبراير/شباط الماضي؛ بسبب تعليقات أدلى بها خلال خطبه اعتبرتها السلطات الفرنسية بأنها لا تتوافق مع مبادئ الجمهورية.

وجاء في الحكم الصادر في إجراءات موجزة أن "بعض التعليقات التي أدلى بها الشخص المعني علنًا، في سياق الخطب التي كان لها جمهور معين، يمكن اعتبارها بمثابة أعمال استفزاز صريحة ومتعمدة للتمييز ضد المرأة".

وأشار مجلس الدولة إلى "أعمال إثارة الكراهية أو العنف ضد مجموعات من الناس"، خاصة "في السياق الدولي الحالي المتعلق باليهود"، وكذلك "أولئك الذين ينتقدون المجتمع الفرنسي ويثمنون الحرب المقدسة".

وتم اعتقال إمام باجنول سور سيز في إقليم جار، ثم تم ترحيله في 22 فبراير/شباط الماضي إلى تونس، وبعد النظر في إجراءات موجزة، صدقت المحكمة الإدارية على القرار في 4 مارس/آذار الجاري.

ولفت مجلس الدولة إلى أن محجوبي، كونه متزوجًا من تونسية مقيمة في فرنسا، وأنجب منها 6 أطفال، "لا يخلو من أي روابط بتونس"، وأن طرده لا يتعارض مع احترام حياته العائلية.