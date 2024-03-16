ميدفيديف: المحتجون عند مراكز الاقتراع "خونة"

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن المحتجين الذين حاولوا إضرام النيران في المناطق المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم، وسكب أصباغ في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الروسية، هم "خونة" يساعدون أعداء البلاد.

وأضاف في منشور على "تيليغرام"، في إشارة إلى الهجمات الأوكرانية: "هذه مساعدة مباشرة للمنحطين الذين يقصفون مدننا اليوم"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية لاختيار رئيس جديد لمدة 6 سنوات، يوم الجمعة الماضي.

وفي اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، أشعلت امرأة النار في عازل داخل مركز اقتراع في جنوب موسكو، وفق ما أفادت حينها وسائل إعلام روسية رسمية ومستقلة.