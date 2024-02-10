بنما ترفض السماح بخروج آمن للرئيس السابق‭ ‬مارتينيلي

تقدمت نيكاراغوا، التي منحت رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي حق اللجوء، بطلب إلى حكومة بنما للسماح بخروج آمن لمارتينيلي من البلاد، لكن بنما رفضت الطلب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية في بنما نشر أمس الجمعة.

وكان مارتينيلي، الموجود حاليا في سفارة نيكاراغوا في بنما، قد أعلن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة في بنما في مايو أيار.

لكن صدور حكم عليه بالسجن لنحو 11 عاما العام الماضي بتهمة غسل أموال ألقى بظلال من الشك على قدرته على التنافس على منصبه القديم.

ولجأ الرئيس السابق إلى سفارة نيكاراغوا، بعد أن رفضت المحكمة العليا في بنما استئنافا لإلغاء الحكم الصادر بحقه.

ويمنع دستور بنما أي شخص محكوم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر من شغل منصب الرئيس، لكن السلطات الانتخابية لم تعلن عن أي استبعاد محتمل للمرشحين.

كان برايان نيكولز المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قد وصف أمس قرار نيكاراغوا منح مارتينيلي حق اللجوء بأنه يقوض سيادة القانون.