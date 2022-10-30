رغم تهديد الحرس الثوري.. الاحتجاجات الليلية تتجدد في مدن إيران



تجددت الاحتجاجات الليلية المناهضة للنظام في عدة مدن إيرانية، مساء السبت، على الرغم من تهديد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي وتحذيره للمتظاهرين من مواصلة الاحتجاج.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "نظم عدد من طلاب الجامعات في طهران والبلاد مسيرات في حرم جامعتهم مساء السبت مع ترديد شعارات ضد الحكومة".

وأضافت الوكالة: "شهدت مساء اليوم أيضاً جامعة آزاد الإسلامية في مشهد شمال شرق إيران اضطرابات واحتجاجات طلابية، واستمر الوضع حتى الساعة الثامنة مساء اليوم"، مضيفة: "اشتبكت مجموعة من الطلاب المحتجين مع طلاب قريبين من الحشد الطلابي في الجامعة"، في إشارة إلى طلاب مناهضين للنظام وآخرين ينتمون لمنظمة الباسيج الذراع العسكرية للحرس الثوري الإيراني.