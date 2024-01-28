إيران تكشف هوية قتلى هجوم سيركان

كشف مساعد حاكم محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، علي رضا مرحمتي، السبت، عن جنسية القتلى الذي لقوا مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون على منطقة سيركان، التابعة لمحافظة سراوان الحدودية مع باكستان.

وقال مرحتمي للوكالة الرسمية الإيرانية "بعد التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة فإن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على هؤلاء الأجانب بعد تواجدهم في مكان إقامتهم فقتلوا تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين ولاذوا بالفرار".

وأضاف مرحمتي أن القتلى والمصابين جميعاً من الجنسية الباكستانية، مشيراً أن "الأجهزة القضائية والأمنية والاستخباراتية في سيستان وبلوشستان ستتعامل بشكل حاسم مع عوامل انعدام الأمن في المحافظة".

وبدوره، أعرب وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني عن أسفه لهذه الحادثة، وقال "الأعداء المشتركون يحاولون تعطيل علاقاتنا مع إيران بأعمال إرهابية".